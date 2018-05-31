Волгоградку выселили из квартиры, пока она находилась в отъезде

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Женщины не было дома год, а когда она приехала, то увидела, что её жилплощадь заняли другие.

В правоохранительные органы обратилась жительница города Волгоград и заявила, что пока она была в отъезде, её выселили из квартиры. Как оказалось, она является владелицей одной из комнат коммунальной квартиры, рассчитанной на несколько хозяев. Таким образом, по возвращению из Краснодара, она увидела на своих дверях новые замки. Неизвестные не хотели общаться с женщиной, никакого документа на проживание у них не было.

"Сейчас мы проводим процессуальную проверку в связи с преступлением статьи 139 Уголовного кодекса России "Нарушение неприкосновенности жилища", - сообщил заместитель главы СО Следственного управления по Дзержинскому району Алексей Шуклов.

Последствия вышеуказанной статьи предусматривают наказание в виде большого штрафа либо ареста до трёх месяцев.