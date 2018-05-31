В Москве пятимесячного младенца выбросили в мусорку

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Об инциденте сообщила представитель следственного комитета по столице Юлия Иванова.

Происшествие случилось днем 31 мая. На территории мусороперерабатывающего завода на северо-востоке столицы, расположенного на Алтуфьевском шоссе в одном из контейнеров, было найдено тело ребенка. Медики оценили возраст младенца в приблизительно пять месяцев. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было, но на данный момент ведется экспертиза. Также проводятся оперативно-розыскные и следственные действия и мероприятия, чтобы найти мать ребенка и установить все обстоятельства произошедшего. Возможно, что родительнице грозит возбуждение уголовного дела за причинение смерти по неосторожности в случае, если соответствующим органам удастся ее обнаружить.

На днях также была опубликована статья о вопиющем случае в Ростове. Там семья из матери и двоих детей искала пропитание в мусорных контейнерах возле «Пятерочки».