Курган: В центре города нашли труп женщины в водоёме

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Сообщение об этом сделано пресс-службой регионального СК по Зауралью. На место оперативно прибыли представители следственной группы.

Труп женщины был обнаружен в городе Курган, почти в самом его центре. Он находился в водоёме.

Тот расположен рядом с «Детским миром». Этот торговый центр находится на улице Радионова рядом с домом №5.

Труп женщины в городе Курган нашли рабочие, когда были заняты плановым обходом железнодорожного полотна.

Согласно предварительным выводам следствия, тело не содержит внешних признаков того, что смерть женщины была насильственной.

Её личность и причины ухода из жизни, пока не установлены. Этим займутся криминалисты и силовики.