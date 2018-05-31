В Сыктывкаре затопило ТЦ "Дом быта"

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По предварительной информации, неизвестный слил воду с улицы в неработающую канализацию, в результате чего всё разлилось по цокольному полу помещения.

В Сыктывкаре затопили торговый центра "Дом быта". 31 мая около 14:50 сотрудники супермаркета начали бороться с последствиями затопления. По их словам, вода текла из ниоткуда.

"Как мне стало известно, возле торгового центра ведут какие-то работы. Скорее всего, один из тех рабочих вылил воду в не функционирующий колодец. И это учитывая то, что люк был закрыт, но они получили к нему доступ", - рассказал один из очевидцев.

Стоит отметить, в воде оказались большое количество магазинов и коридор задней части торговой точки. Продавцы вооружились вёдрами, совками и тряпками для ликвидации данной проблемы. После того, как все помещения подсохнут, хозяева магазинов намерены заняться подсчётами нанесённых убытков.