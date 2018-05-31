В Нижегородской области ребёнок сломал ноги на карусели

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Серьёзные травмы мальчик получил как раз накануне Международного дня защиты детей.

В населённом пункте Ваче Нижегородской области 11-летний ребёнок сломал себе ноги, катаясь на каруселях на детской площадке. По всей видимости, виноватой в инциденте признают воспитательницу заведения, в котором был потерпевший. Прокуратура области открыла дело по произошедшему случаю. Кроме того, данным вопросом намерен заняться мировой суд.

Основания обвинять воспитательницу имеются. Ребёнок получил травмы в момент прыжка на карусель, свободных мест на которой попросту не было. Невзирая на понимание не допускать попытки мальчика примкнуть к аттракциону, воспитательница не отреагировала и не запретила ему залазить на карусель.