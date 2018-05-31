Жительница Екатеринбурга обвинила «скорую» в похищении трупа

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Женщина считает, что медики регулярно «сливают» информацию об умерших горожанах.

Жительница Екатеринбурга пожаловалась в сети на местных медиков «неотложки», которые якобы стали соучастниками преступления. Женщина обвинила «скорую» в похищении трупа её дяди, который скончался на днях у себя дома. Она пояснила, что после смерти позвонила по в экстренную службу и сообщила о смерти родственника. Через несколько минут ей позвонил некий человек, который представился дежурным отдела полиции и заявил, что к ним в скором времени придет представитель муниципальной ритуальной службы, который за недорого поможет в организации похорон. После этого на место действительно прибыл мужчина, который пообещал решить все вопросы с погребением. Ему убитые горем родственники передали документы умершего, а также предоплату за услуги в размере 5500 рублей.

На следующий же день женщина пришла по адресу, где зарегистрирована ритуальная служба, однако обнаружила, что речь идёт не о муниципальном предприятии, а об индивидуальном предпринимателе. Сотрудники похоронного агентства потребовали за труп умершего выкуп в размере 24 тысяч рублей и отказались отдавать его, а также документы мужчины до выплаты денег. Эта сумма оказалась для родственников неподъёмной, и они решили обратиться в полицию. Между тем, в больнице скорой медицинской помощи эту ситуацию пока не комментируют.