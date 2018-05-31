В Москве известный болельщик «Спартака» попал в серьезное ДТП на мотоцикле

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Мужчина потерял шлем, ударившись головой о землю. У фаната констатировали открытую черепно-мозговую травму и перелом костей таза.

Вчера 30 мая в районе Хамовники в Москве на перекрестке произошел наезд транспортного средства на мотоциклиста. Известно, что пострадавшим оказался знаменитый болельщик футбольного клуба «Спартак» Антон Добрянский, а наехал на него автомобиль Audi, за рулем которого находилась молодая особа.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что правила нарушила все же водитель легкового автомобиля, совершив поворот на красный свет светофора с Комсомольского проспекта. В результате таких действий она совершила наезд на мотоциклиста. Все происходящее было зафиксировано на камеру уличного наблюдения и видеорегистратор. Кроме этого появилась информация о том, что в данном деле существует и прямой свидетель, имя которого не внесено в протокол.

Установлено, что мотоцикл двигался со стороны Лужнецкой набережной на зеленый сигнал светофора, а авто поворачивало на красный. Удар оказался такой силы, что водитель мотоцикла перелетел через него и потерял шлем, ударившись головой о землю. Медики диагностировали у него травму грудного отдела позвоночника, открытую черепно-мозговую травму и перелом костей таза и нижней конечности.

Активисты установили, что виновница ДТП уже имеет значительное количество штрафов и восемь сроков лишения свободы на 15 суток за несоблюдение правил дорожного движения. Место аварии женщина покинула на другом авто.