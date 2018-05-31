Мужчина-бегун умер на стадионе НГУ во время соревнований

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Трагедия произошла 31 мая в утреннее время, о чем рассказал очевидец событий. По его словам, спортсмен преодолел около 2000 метров, после чего пожаловался на резкие боли в сердце и потерял сознание.

В себя участник забега уже не приходил, и мужчина-бегун умер прямо на стадионе НГУ во время соревнований. Скарая помощь приехала на место происшествия, до этого откачать пострадавшего пытались находящиеся на стадионе медики, однако спасти 48-летнего спортсмена так и не удалось.

В НГУ отметили, что погибший бегун не является студентом, на территории стадиона в этот день проходили сторонние соревнования с участниками из Новосибирской ГЭС. Данные подтвердились и представителями пресс-службы МВД по региону.