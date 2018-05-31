Под Мурманском на мосту над рекой Кола зафиксирован разлив топлива

Сегодня, 13:46

Очевидцы, проезжавшие неподалёку от моста через реку Кола, заметили внушительную полосу разлитого бензина.

Водители, проезжавшие по данному участку в направлении аэропорта, зафиксировали проезжавшей бензовоз, за которым тянулся бензиновый след протяженностью в несколько метров по всей половине проезжей части. На данный момент участок дороги является чрезвычайно огнеопасным, а также существуют опасения, что разлитое топливо может попасть в саму реку.

Напомним также, что недавно в Мурманске проводилось обучение добровольцев для ручного сбора нефти, прибитой к берегу. Подготовку прошли 14 студентов Мурманского арктического университета, которые вскоре получат соответствующие свидетельства.