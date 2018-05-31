Сегодня, 13:38

Об этом рассказал инсайдер в правоохранительных органах. Неадекватный и нетрезвый 27-летний мужчина решил «по понятиям» поговорить с представителем власти.

В Архангельске концерт группы «Ленинград» закончился избиением участкового. Представитель власти получил несколько ударов в голову, после чего также применил силу, чтобы утихомирить буйного фаната группы «Ленинград».

К слову, Сергей Шнуров назвал горожан «нищебродами» после того, как они пожаловались на его полуночный концерт. В Петербурге вызвали полицию на мероприятие, где играла группа Шнурова в рамках ПМЭФ. После 23:00 музыкально-матерный грохот продолжился.