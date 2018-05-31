«Зачем вы меня душите?»: В Москве полицейские на 3 часа скрутили руки аутисту

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27 мая парень с диагнозом «аутизм» вышел на городскую прогулку. Внезапно молодой человек начал громко кричать в общественном месте, вынудив правоохранителей затолкать его в машину и отвезти в отделение.

Скандальное ЧП в Москве прокомментировала мать аутиста. Увидев кричащего посреди улицы парня, полицейские скрутили ему руки, отправив на 3 часа за решетку. Когда женщина попыталась объяснить стражам порядка особенности поведения сына, те наотрез отказались слушать ее. Прибывшая в отделение МВД скорая подняла настроение взволнованной москвичке, однако «наглый врач» и не подумал прерывать беспредел.

Накричав на мать арестованного парня, фельдшер заявил, что ее сыну нечего делать среди «нормальных людей». Впоследствии аутиста уволокли в соседнюю комнату, откуда бедный парень лишь выкрикивал: «Зачем вы меня душите?».

Закончился кошмар для шокированной матери госпитализацией сына в психиатрическую лечебницу. На следующий день врач разрешил аутисту отправиться домой, не увидев причин для дополнительного лечения.