Школа Калужской области заплатит 300 тысяч за невнимательность учителя

Сегодня, 12:58

Школьник был весьма серьезно травмирован во время урока физкультуры, и теперь суд одобрил иск по взысканию платы за ущерб со школы.

Учащийся средней школы Ферзиковского района Калужской области сильно пострадал, занимаясь физкультурой. Из-за недосмотра учителя шестиклассник не справился с выполнением силовых упражнений, которые дети выполняли на брусьях, и неудачно упал на мат. В результате мальчик получил перелом 4-5 грудных позвонков 1 степени. Ребенку пришлось временно покинуть занятия и привычное окружение.

Инцидент произошел в декабре 2017 года, а недавно, 30 мая, Калужский районный суд одобрил иск прокуратуры в отношении школы и постановил взыскать с учебного учреждения 300 тысяч рублей за моральный ущерб и 28,5 тысяч рублей за физический вред, нанесенный здоровью мальчика.

На днях громкий скандал вокруг школы разразился в школе №6 Нижнего Новгорода. Из-за невнимательности преподавателя на уроке физической культуры 10-летний мальчик получил сразу три перелома.