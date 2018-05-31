В Москве едва не сгорел в автомобиле Энрике Иглесиас

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Мужчина тот час же вызвал МЧС, но в результате помощь спасателей ему не понадобилась, Иглесиас успел затушить машину собственноручно.

В Москве чуть не сгорел 34-летний горожанин Энрике Иглесиас в своём автомобиле. Как оказалось, он уснул в салоне своей машины. Когда загорелось транспортное средство, гражданин учуял неприятный запах и резко пробудился. После он выбежал из машины. Проходящие рядом горожане тоже сообщили о происшествии в пожарную службу.

Стоит отметить, что тёзка знаменитого исполнителя не пострадал, сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Примечательно, что имя мужчины является подлинным.