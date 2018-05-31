В Астане зафиксирован первый случай менингита у ребёнка

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Как рассказали медработники, состояние здоровья малыша стабильно тяжёлое.

29 мая в больнице Астаны с подозрением на менингит оказался мальчик возрастом 3,5 года. Отмечается, что это первый случай для города, когда заболевание поражает детей. Сейчас малышу оказывают нужное лечение, его направили в инфекционное отделение. Там проводят лабораторное исследование для дальнейшего подтверждения либо подтверждения вышеупомянутого диагноза.

Больной малыш контактировал с десятком человек. Все они направились на медосмотр, в результате данной болезни у них не зафиксировали. На данный момент в Россию привезли около 7 тысяч доз вакцины от менингита.