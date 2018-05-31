В селе Омской области ввели карантин из-за бешеного барсука

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Животное напало на мужчину в его собственном дворе. Барсука пришлось умертвить и сдать на анализ, который подтвердил страшный и опасный диагноз.

В Омской области в селе Налимово ввели карантин. Причиной стало обнаружение бешеного барсука. Животное посетило имение местного жителя и искусало его. Позже нападающего зверя умертвили, а его тело отправили на анализ. Оказалось, что он был бешеным. В Главном управлении ветеринарии Омской области решили перестраховаться во избежание распространения болезни. Сейчас в области карантин, ввиду произошедшего.

К слову, бешенство – это природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus, включённым в род Lyssavirus. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передаётся со слюной при укусе больным животным.