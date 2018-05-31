В Саратове в автобусе при развороте упала коляска с младенцем

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Об этом рассказали сотрудники ГИБДД. Вчера, 30 мая, 48-летний водитель рейса № 18д совершил опасный маневр, чем спровоцировал падение грудного ребенка 2018 года рождения. Мальчика с 32-летней мамой доставили в больницу.

В Саратове в автобусе Mercedes при развороте упала коляска с младенцем, инцидент произошел 30 мая, около 16:00 напротив дома № 76б на улице Прудовой. Пострадавшего ребенка 2018 года рождения с матерью госпитализировали, после полного изучения состояния мальчика назначили амбулаторное лечение. Какую ответственность понесет 48-летний водитель за содеянное, пока не известно, комментировать происшествие он отказывается.

Эксперты обращают внимание, прежде всего стоит помнить, что для поездок с коляской в транспорте предназначены автобусы с низкой платформой (без ступенек). Тогда коляска легко заедет внутрь салона. Заходить надо во вторую дверь – обратить внимание, рядом с ней размещена наклейка с коляской. Там же по правую руку расположен аппарат для оплаты проезда – УЭК (устройство контроля и погашения билетов).