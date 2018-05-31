В Оренбургской области корова забодала хозяина

Сегодня, 08:07

Пострадал от рогов и копыт «воспитанницы» 33-летний мужчина. Медики подтвердили его диагноз: закрытый перелом 9, 11 ребер, рваная рана шеи, ссадины и ушибы.

В Тюльганском районе Оренбургской области корова забодала мужчину. Это произошло во время неосторожного и небезопасного обращения с крупным рогатым скотом. Животное без явных причин решило напасть на хозяина и нанесло ему раны, ссадины и ушибы. У 33-летнего пострадавшего подтвердили диагноз «перелом 9, 11 ребер».

Сейчас он чувствует себя лучше, но за ситуацией следят медики. Проводится обследование тела мужчины, ему назначили терапию интенсивный отдых, соответствующее лечение.