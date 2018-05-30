В Смоленской области на коляску с младенцем посыпалось стекло

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Ребёнок не пострадал, поскольку по коляске ударил только небольшой кусочек.

Это произошло в городе Дорогобуже на улице Мира. С 5 этажа жилого дома посыпалось стекло прямо на коляску, стоящую под подъездом. Причина была в том, что материал оказался очень древний и не выдержал ремонта, во время которого его не стали менять.

О случившемся в Смоленской области сообщили в Сети. Жители Дорогобужа попросили быть очень внимательными и не оставлять коляски с младенцами у домов, где проводятся какие-либо работы. Будут ли после этого случая менять стёкла – в настоящее время не известно.

Однако в целом случай возмутил пользователей Сети, подчёркивающих, что ремонты не должны нести вред для здоровья жителей и не должны быть «для галочки». Комментаторы отметили, что наверняка именно так и было в Смоленской области.