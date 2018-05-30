В Ленобласти на ЛЭП развесили мины времён ВОВ

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Сегодня сотрудники ЛОЭСК обнаружили снаряды времен Великой отечественной войны, развешенные на линии электропередач.

Сотрудниками электросетевой компании во время планового обхода на Невском пятачке было обнаржено два минометных снаряда, которые были привязаны к ЛЭП проволокой.

Судя по внешнему виду, снаряды были произведены еще во времена ВОВ, а также кто-то их выкопал из земли и собственноручно повесил на опору. Павел Гуркин и Николай Юрасов – сотрудники ЛОЭСК - сообщили о находке руководству и обратились по номеру 112. К месту находки выехала полиция, сотрудники которой с аккуратностью сняли мины с проволоки и положили рядом с опорой, которую огородили от посторонних.

По предварительным данным, на место происшествия ожидается выезд службы по разминированию.

Известно, что в земле Невского пятачка размещено достаточно большое количество подобных артефактов, которыми интересуются «черные копатели». Возможно, именно они обнаружили мины, однако побоялись того, что они неразорвавшиеся, в связи с чем и оставили находку в «подвешенном состоянии».