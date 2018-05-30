9 тысяч жителей Марий Эл остались без света из-за грозы

Сегодня, 20:21

Сильные грозы пронеслись по республике, повалив деревья, и оставив без света некоторые населенные пункты. Специалисты «Мариэнерго» проводят восстановительные работы.

Сегодня в Марий Эл пронеслась гроза, затронувшая почти все населенные пункты республики. Сильный ветер повалил множество деревьев, что привело к частичному повреждению зданий. Площадь повреждений максимального значения составила 200 кв. м.

Мощный ветер также послужил нарушениям электроснабжения во множестве населенных пунктов. Наибольшее негативное влияние он оказал на Звениговский, Медведевский, Оршанский, Сернурский и Советский районы. 9 тысяч жителей Марий Эл остались без света.

В решении возникшей ситуаци приняли участие 26 бригад в составе 110 человек, было использовано 42 ед. техники. В первую очередь ремонтировались социально-значимые объекты.

В настоящее время последствия грозы и сильного ветра в некоторых районах почти устранены. Сообщается, что электроэнергию в большинстве районов восстановят сегодня до 22:00.

Ранее сообщалось, что в результате непогоды в Марий Эл пострадала женщина. Ей оказали медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась.