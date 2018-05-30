Мать из Уфы заявила, что ее ребенка положили в одну палату с больным туберкулезом

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Уфимка Светлана жалуется на то, что сотрудники ГДКБ №17 поместили ее дочь полутора лет в одно помещение с ребенком, у которого обнаружили туберкулез.

В конце марта мама и дочь обратились в детскую больницу в связи с ожогом. После недолгого лечения в хирургическом отделении, семья успешно выписалась и вернулась к обычной жизни. Однако спустя пару недель неизвестная совершила звонок Светлане и сообщила, что во время пребывания в больнице, они контактировали с ребенком, у которого есть подозрение на туберкулез.

Испуганная мать сразу же отправилась сдавать анализы самостоятельно и проверять здоровье дочери. Результаты будут известны в течение ближайших дней, но независимо от них Елена намерена жаловаться на действия сотрудников больницы, и возможно обратиться за помощью в прокуратуру. Елена также опасается за других матерей с детьми, которые находились на лечении в то же время.

Заместительница главного врача по медицинской части ГДКБ №17 Регина Федорова прокомментировала ситуацию тем, что мальчик, которого в последствии отправили на проверку в туберкулезный диспансер, изначально поступил с предварительным диагнозом «пневмония», а потому предвидеть сложившееся происшествие врачи никак не могли.