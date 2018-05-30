Несколько автобусов с детьми не могли попасть из Петербурга в лагерь

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По сообщению СМИ, школьники несколько часов ожидали на парковке, пока взрослые решали бюрократические вопросы. Короткая поездка в поселок Лосево неожиданно растянулась, однако ребята имели запасы еды и воды.

Как рассказали сотрудники ГИБДД, несколько автобусов с детьми не могли попасть из Петербурга в детский лагерь "Факел плюс". Причиной этого стали несоответствия заявленных в документации автобусов-перевозчиков с фактическими транспортными средствами, которые пытались покинуть город.

В данный момент часть ребят уже добралась до пункта назначения, дети могут отдохнуть и пообедать. Для остальных школьников руководство детского оздоровительно комплекса обеспечит двойной обед и все условия для отдыха. Перевозчик "Интерсбас" отказался комментировать инцидент.