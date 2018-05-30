Сегодня, 16:45

В социальных сетях жители города широко обсуждают короткий ролик одного из пользователей, который запечатлел акт «неповиновения властям» двумя представительницами этнической группы. Комментаторы разделились в оценках происходящего.

В центре Пензы цыганки дрались с полицией. По всей вероятности, «ромалы» совершили нечто такое, что в их традициях не противоречит их внутриобщинным законам. Правоохранители другого мнения, потому как должны следить за соблюдением российского законодательства. Конфликт интересов привел к потасовке, где цыганки имели явное моральное преимущество. Молодые полицейские просто не знали, как себя вести в подобной ситуации.

Внутренние законы у цыган превалируют над внешними, то есть правилами тех стран, где они находятся. Это связано с кочевым образом жизни. Даже если община надолго оседает в определенном месте, постулаты не меняются. Именно по этой причине представителей этой народности редко судят за мошенничество или мелкое воровство. Обычно цыгане попадают за решетку только после убийств и продажи наркотиков.