Три кучи трупов собак найдены в лесу около Златоуста‍

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Местные жители уверены, что мертвые тела животных лежат там с осени. Рядом с ними валялись ядовитые дротики.

Жители Златоуста нашли в лесу близ деревни три кучи трупов собак, которые разлагаются там с осени. Рядом с мертвыми животными валялись дротики с ядом, которые применяли сотрудники службы отлова для убийства бездомных зверей. Очевидец рассказала, что им удалось насчитать 9 животных, однако из-за образовавшегося месива разлагающихся тел точно определить количество убитых зверей не удалось. Причем там были как взрослые животные, которые на самом дели могли представлять угрозу для общества, так и маленькие щенки. Кучи убитых зверей никак не могут утилизировать несколько месяцев.

Женщина уже пару месяцев занимается защитой собак. На такой путь ее натолкнула трагедия, произошедшая с ее питомцем: сотрудники службы отлова приняли ее пса за бродячего, и застрелили у магазина, после чего погрузили труп в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Найти тело своего домашнего питомца ей не удалось до сих пор. Она обратилась в прокуратуру, а надзорный орган в суд, с иском против организации, занимающейся отловом бродячих собак. Решения по этому разбирательству пока нет.