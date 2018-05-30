В Воронеже пятилетняя девочка упала в бесхозную канализацию

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Пострадавшая случайно угодила в люк на переулке Санаторном во время игры с подружками. Ребенок практически не пострадал.

В Воронеже 25 мая в микрорайоне Сомово во дворе дома пятилетняя девочка играла со своими подружками, и случайно упала в бесхозную канализацию. Подружки помогли пострадавшей выбраться из-под земли. Не считая сильного испуга, девочка практически не пострадала.

Ее мама в это время находилась неподалеку, и стала очевидцем происшествия. После этого она обратилась в управу Железнодорожного района - сначала устно, а вчера написала заявление. После этого открытый люк лишь закрыли старой деревянной дверью. Как сообщили в администрации города, канализация, в которую провалилась 5-летняя девочка, закреплена за конкретным частным домом, однако у нее все равно нет хозяина.

Через некоторое время яму пообещали полностью закрыть.