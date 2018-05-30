В Екатеринберге сотрудница стоматологии атаковала пациента

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29 мая на YouTube был опубликован ролик с происшествия в стоматологии № 9. Администратор напала на пациента, когда тот заявил, что снял на камеру факт отказа в предоставлении медицинской помощи.

Пациент пришел в частную клинику, действующую в системе обязательного медицинского страхования, дабы получить помощь по тому самому полису ОМС. Мужчина пожаловался на острую зубную боль, продолжающуюся в течение трех дней, но получил отказ от сотрудницы на регистратуре. Та заявила, что в данный момент специалисты ведут только платный прием, а на проблемы клиента ей вообще «по барабану». Однако, когда больной заявил, что все происходящее только что было заснято им на видео, женщина в белом халате пришла в ярость и атаковала мужчину, пытаясь отобрать телефон.

Согласно имеющейся информации, на данный момент в клинике началась внутренняя проверка, но запечатленная на видео сотрудница все еще продолжает работать. Страховая компания пострадавшего также заявила о старте собственной проверки в будущем. Сам мужчина по итогу отправился в платную клинику, дабы получить надлежащее лечение.

Напомним, недавно Шоу «Ревизорро-Медицинно» уделило свое внимание частным и государственным больницам городов Екатеринбург и Березовский. Ни одна ревизия не обошлась без выявления целого перечня нарушений и последующего скандала.