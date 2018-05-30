В Новокузнецке женщина отрезала себе пальцы циркулярной пилой

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Пострадавшая по трагической случайности сама попала под воздействие опасного инструмента, после чего сразу же была доставлена в медучреждение для предоставления экстренной помощи.

Женщина отрезала себе пальцы циркулярной пилой в Новокузнецке, серьезно пострадали два пальца, держащиеся лишь на лоскутах кожи. Медикам предстояло проведение срочной операции, для чего были использованы специальный микроскоп и тончайшие нити. Врачи поочередно сшили нервы, сухожилия, а также сосуды, сейчас отрезанные пальцы считаются дееспособными.

Непростая операция продлилась четыре часа в Областной клинической ортопедо-хирургической больнице Прокопьевска. После необходимых процедур пострадавшей вставили спицы, теперь женщине предстоит прохождение сложной реабилитации по восстановлению поврежденных конечностей и их работоспособности.