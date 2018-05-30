В Ярославле порывом ветра сдуло остановку рядом с девушкой

Сегодня, 15:16

Фотографию перевёрнутой металлической конструкции разместил один из очевидцев в паблике "Дороги Ярославля" в социальной сети Facebook.

В Ярославле сильным порывом ветра сдуло остановку, в тот момент рядом находилась девушка.

"Я только что видела, как ветер подхватил и перевернул остановку. Это произошло по улице Орджоникидзе, к счастью, никто не пострадал", - пишут в соцсетях.

По всей видимости, железную остановку попросту не установили крепёжными системами.

"Легла на бочок", "На фотографии даже видно что на земле нет крепежей", "Конечно, она упала, она выглядит как парус, понятно почему сдуло", - комментируют пользователи паблика.

Жители Ярославля возмущаются произошедшим, поскольку недалеко от этой остановки находится школа.