Девочка из Сиболы получила травмы от падения телевизора

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29 мая в деревне Сибола Кировского района Ленинградской области четырехлетняя девочка поступила в больницу с травмами.

Как установили медицинские сотрудники, у ребенка присутствуют различные повреждения, такие как закрытая черепно-мозговая травма, сопутствующее сотрясение мозга и перелом пальца. Девочку направили на лечение в детскую ГКБ №5 имени Филатова в Санкт-Петербурге.

На вопрос о причине произошедшего, родители пострадавшего ребенка утверждают, что травмы вызваны падением телевизора, которое они не успели предотвратить. Однако по данному аспекту сейчас ведется проверка.

Напомним также, что 29 мая под Петербургом произошло ужасное ДТП на 6-м км Зеленогорского шоссе, жертвами которого стали четверо, в том числе двое детей.