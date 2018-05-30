В Саратовской области во время пожара пострадали трое детей

Сегодня, 11:10

В городе Ртищево Саратовской области произошел пожар в жилом доме. В результате трагедии пострадали трое малолетних детей.

Сегодня, 30 мая в городе Ртищев (Саратовская область) случился пожар в доме барачного типа. Известно, что в здании проживали три семьи, которые имели детей. На место трагедии прибыли пожарные, которые потушили пламя.

После обследования места возгорания были обнаружены тела трех детей, ними оказались мальчики пяти, восьми и десяти лет. Соседи рассказали, что пострадавшие дети жили с бабушкой. А их родители находятся на заработках в другом городе. Бабушка же детей отправилась по делам в Сердобск, а их оставила дома одних. Специалисты устанавливают причины возникновения пожара.

Уже известно, что огонь распространился из кухни. Согласно предварительной версии, к пожару привела невинная детская шалость – неосторожное обращение со спичками. Версия короткого замыкания электропроводки тоже не исключается. Окончательные причины будут установлены только после проведения экспертизы.

Следственными органами проводится расследование по факту гибели несовершеннолетних.