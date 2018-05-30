В Бурятии мотоциклист впал в кому после столкновения с коровой

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В Бурятии водитель мотоцикла «Юпитер-5» совершил наезд на корову. В результате столкновения он получил серьезные травмы и впал в кому.

Вчера, 29 мая в Тункинском районе Бурятии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал молодой человек, который находился за рулем мотоцикла. Трагедия произошла вечером около 18:00.

32-летний водитель мотоцикла «Юпитер-5» двигался по дороге «Зактуй - Аршан» на высокой скорости, не справившись с управлением он столкнулся с коровой, которая находилась на обочине дороги. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что водитель мотоцикла не имел прав на управление данным транспортным средством.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в ближайшую больницу, где ему оказали помощь. На данный момент состояние мотоциклиста расценивается как крайне тяжелое, он находится в коме.

Согласно статистике сотрудников ГИБДД Бурятии, за вчерашние сутки в регионе произошло 35 дорожно-транспортных происшествий различной тяжести, в некоторых из них есть пострадавшие.