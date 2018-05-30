В Магадане на остановке нашли тело мужчины

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Один из жителей Магадана нашел на остановке общественного транспорта тело мужчины, которое находилось без признаков жизни. На данный момент выясняются обстоятельства его смерти.

Вчера, 29 мая на одной из остановок общественного транспорта на улице Гагарина Магадана, неподалеку от дома №27, прохожий обнаружил труп мужчины. Информация была направлена в правоохранительные органы и скорую помощь. Когда на место ЧП прибыли врачи, им оставалось лишь констатировать смерть мужчины, а работники полиции начали выяснять все обстоятельства его гибели.

На данный момент тело 27-летнего мужчины направили для проведения необходимой экспертизы. После получения результатов будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Согласно имеющейся информации, следов насилия на теле покойного не наблюдалось. На данный момент личность пострадавшего не установлена.