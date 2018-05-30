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Правоохранители проверяют все обстоятельства, произошедшего во вторник вечером инцидента. Согласно предварительным данным, погибшая 56-летняя женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

В Воронеже женщина погибла, выпав из окна второго этажа многоквартирного дома. Как сообщают в коммуникационном подразделении городской полиции, о происшествии сообщили соседки потерпевшей, которые в это время сидели на скамейке возле подъезда. Когда правоохранители и бригада скорой помощи прибыли на место происшествия, женщина была уже мертва.

По словам соседей, пенсионерка жила одна и состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Она была нелюдима и жильцами дома не общалась. В настоящее время правоохранители проверяют все обстоятельства инцидента. Тело забрали в отдел судебно-медицинской экспертизы. Разыскиваются родственники погибшей женщины. Уголовное дело пока не возбуждалось.