В Киеве стреляли в российского журналиста Аркадия Бабченко

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Инцидент произошёл в его доме. Сейчас информация о его состоянии расходится, некоторые утверждают, что он скончался по дороге в больницу.

В сообщениях указано, что в российского журналиста стреляли в Киеве. Пострадавшим оказался Акрадий Бабченко, который переехал из России в Украину. Официальных сообщений от правоохранительных органов пока что не поступало. На текущий момент версии расходятся. По одной - Бабченко получил ранение в спину и скончался по дорогу в больницу. По другой, он пережил огнестрельную рану и сейчас находится в тяжёлом состоянии в медучреждении.

Интересно, что на украинской "Википедии" уже отмечена его смерть. Дата - 29 мая 2018 года.