Бегающий по дорогам Барнаула мужчина напугал автовладельцев

Сегодня, 20:01

Водители сообщили об агрессивном горожанине, который сегодня утром нападал на автобусы на проезжей части Павловского тракта с ножницами в руках.

Сегодня утром на проезжей части Павловского тракта Барнаула в районе ТРЦ "Европа" очевидцы обратили внимание на мужчину, который вел себя пугающе. Бегающий по дорогам агрессивный горожанин напугал автовладельцев, бросаясь под их машины. В его руках был некий предмет, очень похожий на ножницы, которыми он стучал в двери проезжавших автобусов. Потом его заметили на улице Малахова, где он сел в один из автобусов и уехал в неизвестном направлении.