Приамурье при тушении лесных пожаров загадочным образом пропадают люди

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Уже несколько людей исчезли без вести. Оба раза произошли одни и те же обстоятельства – мужчина шёл тушить пожар, а на месте через некоторое время находили только обувь. Она была мокрая, как будто ее оставили и ушли. Следы ног вели к озеру.

В Приамурье в Селемджинком районе при тушении лесных пожаров загадочным образом пропадают люди. Уже произошло два таких случая.

Одним из исчезнувших был 39-летний лесник. В 04:00 21 мая он вышел из лагеря в одних трусах, куртке и тапочках, а после его уже никто не видел. Коллега пропавшего рассказывает, что тапочки мужчины нашли, когда начались поиски. Они появились из неоткуда. Поисковики прошли по месту, а когда возвращались, нашли их.

Примечательно, что тапочки были мокрые, как будто бы их оставили и ушли. Дождей не было в это время, а температура воздуха была высокая. Возле обуви также нашли следы, которые вели к озеру.

При похожих обстоятельствах в Марий-Эл тоже пропал мужчина. 10 мая он тушил лесные пожары, ушёл из лагеря в одних тапочках и с голым торсом, а затем пропал.