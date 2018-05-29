В Башкирии 20-летний парень залез на водонапорную башню ради селфи и разбился

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Когда молодой человек в погоне за эффектным фото залез на высоту, он по неизвестным причинам не удержался с сорвался, упав вниз. Как сообщают очевидцы, он был с друзьями. Местные жители видели, как погибший лежал на земле, а возле него рыдала девушка.

В пресс-службе СКР по Башкирии рассказали, что сегодня, 29 мая, днём в Белорецке 20-летний парень залез на водонапорную башню и разбился насмерть. Он решил рискнуть жизнью ради красивого селфи в социальные сети.

Однако по непонятной причине на самом верху строения молодой человек сорвался и упал вниз, получив при этом серьёзные травмы, которые были не совместными с жизнью.

Сейчас следователи опрашивают свидетелей, во время инцидента парень был не один, а предположительно со своей девушкой, и выясняют точные обстоятельства случившегося.