Омские пожарные тушили возгорание садовой лейкой

Сегодня, 18:37

Огнеборцы боролись с пожаром без специального оборудования. Видео происшествия сразу же попало в Интернет.

На кадрах видно, как сотрудник МЧС тушит огонь с помощью садовой лейки. Мужчина одет в каску и специальную огнестойкую одежду, однако пожарного шланга у него не наблюдается. После того, как вода в лейке закончилась, к пожарному подошел его коллега, который налил воды из ведра, и мужчины продолжили тушить огонь довольно необычным способом.

Автор видеозаписи, которая разлетелась по Интернету, говорит, что таким образом суровые пожарные Омска тушат огонь. Получить какие-либо комментарии от ГУ МЧС Омска не удалось.