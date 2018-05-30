В Шацке орудует стая бездомных собак, которая успела загрызть 8 котов и поросенка

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Жители города Шацк в Рязанской области не впервые жалуются на группы бесприютных псов, которые ведут себя агрессивно. Комментарии по данному поводу дала глава местной администрации Вера Булгакова.

По ее словам, власти населенного пункта осведомлены о проблеме и уже ведут работы по ее устранению. Жители часто обращались с возмущениями и вопросами о том, почему животных не отстреливают. Однако отстрел противоречит способу борьбы с бездомными зверьми, предписанному законом. Верным решением в данном случае является только отлов, и администрация уже заключила договор со специализированным питомником.

Согласно имеющейся информации в пятницу, 25 мая был произведен первый отлов диких псов. До этого момента одна особо крупная и агрессивная группа успела загрызть 8 котов, а также забраться на территорию частного дома и убить поросенка. Жители опасаются, что со временем животные могут начать агрессивно вести себя по отношению к детям или даже взрослым людям.

В связи с предстоящим отловом собак Вера Владимировна предостерегла местных жителей, дабы те с осторожностью отпускали своих животных на ночь, так как тех также могут по ошибке забрать в питомник.

Обострение ситуации с бездомными собаками на днях также признал губернатор города Ростов. Там помочь с уменьшением количества животных вызвалась организация добровольцев «Собачий патруль».