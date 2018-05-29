В Самаре врач-анестезиолог спровоцировал смерть ребенка в стоматологии

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Медик допустил несколько фатальных ошибок, которые погубили 5-летнего малыша. В данный момент решается вопрос о мере наказания, случилась трагедия еще год назад в одной из местных клиник.

По сообщению СМИ, прошлым летом в Самаре врач-анестезиолог по неосторожности спровоцировал смерть ребенка, что произошло в стоматологии. В момент введения маленького пациента в состояние медикаментозного сна, специалист допустил нарушения, сердечный ритм малыша был нарушен, вследствие чего мальчик погиб.

Разбирательства продолжались в течение почти одного года, и сейчас врача обвиняют по второй части 109 статьи УК РФ. Сообщается, что у мальчика была повреждена передняя стенка трахеи, именно это и стало причиной смерти.