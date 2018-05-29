В Москве после инъекции в косметической клинике умерла пациентка

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После «укола красоты» в частной клинике в северо-западной части столицы впала в кому, а через четыре дня скончалась 51-летняя женщина.

По информации от представителя ГСУСК России, 23 мая 51-летняя женщина прилетела в Москву, где собиралась сделать очередную серию пластических операций у столичных профессионалов. За косметической услугой она обратилась в одну из частных клиник на северо-западе Москвы. Там ей сделали роковую инъекцию, после которой женщина почувствовала себя плохо и лишилась чувств.

Сотрудники медицинского учреждения вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Врачи доставили пациентку в коме в одну из столичных больниц, где она прожила еще четыре дня, а 27 мая умерла.

Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку, в ходе которой намерены установить все обстоятельства трагедии. Точная причина гибели женщина будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.