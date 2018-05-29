В Ейске парашютист врезался на полном ходу в магазин

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На огромной скорости любитель экстрима сначала врезался в дорожное ограждение, однако сильный ветер отбросил его ещё дальше.

В Ейске парашютист на полном ходу потерял управление и ударился об землю. На опубликованной видеозаписи, которая была сделана видеорегистратором проезжающего мимо автомобиля, видно, что парашют, скорее всего запутался.

Именно из-за этого парашютист и упал. Сначала он на огромной скорости врезался об дорогу и дорожное заграждение. Затем его ветром отбросило через всю дорогу. В результате он ещё врезался и в магазин.

Местные информагентства отмечают, что в результате такого страшного падения парашютист сильных травм не получил – у него перелом руки, несколько порезов и ушибы всего тела.