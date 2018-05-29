В Череповце неадекватные чайки атаковали людей

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Согласно данным очевидцев события, птицы кружили в воздухе и набрасывались на прохожих. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось защитить себя касками, прежде чем подобраться к животным.

Неадекватные чайки атаковали людей в Череповце по проспекту Строителей, произошел инцидент 28 мая в вечернее время. По словам пострадавших, две птицы пикировали и нападали на них, а как выяснилось позже - родители-чайки просто пытались защитить своих выпавших из гнезда младенцев.

Спасатели предупредили, что в подобных случаях следует сразу же прикрывать голову и пытаться покинуть эпицентр события. Сообщается, что птенцов успешно подобрали и вывезли в природную зону лесополосы для их же безопасности.