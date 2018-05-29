В Воронеже детсад закроют на карантин из-за вспышки сальмонеллеза

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В Воронеже шестеро воспитанников детского сада №77 госпитализированы из-за вспышки сальмонеллеза, само учреждение закроют на 10 дней.

28 мая в больницу поступило шестеро детей, посещающих детский сад №77 в Ленинском районе Воронежа. У троих из них была обнаружена острая кишечная инфекция, вызванная сальмонеллами. На данный момент учреждение закрыто на десятидневный карантин до 8 июня, в течение которого будут проведены необходимые экспертизы, проверки, а также полная санитарная обработка всех помещений.

Сальмонеллез представляет собой острою кишечную инфекцию, которая характеризуется нарушениями пищеварения, синдромами общей интоксикации и обезвоживания.

24 мая в Перми также был зафиксирован случай сальмонеллеза у шестерых учащихся лицея №9.