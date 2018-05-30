В Омской области оштрафовали женщину за выкинутый труп одноногой коровы

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Про несколько случаев нарушения норм утилизации и вывоза биоотходов на территории Русско-Полянского района сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзхора.

В посёлке Розовка Омской области нашли труп коровы с отсутствующей ногой. В связи с этим оштрафовали местную жительницу, которая занимается подсобным хозяйством. Предполагается, гибель бурёнки настала в результате отравления некачественным кормом. Женщина оставила труп рогатого животного на улице, около двух недель возле умершего тела ходили селяне.

"В рамках нарушения правил Закона России "О ветеринарии" факт гибели животного ни хозяином, ни сельской администрацией не был доведен до госветеринарной службы Русско-Полянского района. Хозяин животного привлекли к ответственности в форме штрафа 4 тысячи рублей", - рассказали источники.