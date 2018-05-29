Житель Бийска едва не умер от укуса ядовитой змеи

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За последние несколько недель в больницы города поступают много людей, которые пострадали от укуса ядовитых змей.

Укусы ядовитых змей не редкость в Алтайском крае. На этот раз мужчину в Бийске покусала гадюка. Пострадавшего сразу же госпитализировали, однако вскоре оказалось, что у врачей нет нужного противоядия. Это случилось из-за того, что сыворотка в больницах в ограниченном доступе, а до этого к ним поступил рыбак из Фоминского села также с жалобой на укус. Медики поставили противоядие одному мужчине, после чего лекарство закончилось. К счастью, мужчина не пострадал. После некоторых переговоров с Барнаулом, медики поехали в город за новой партией вакцины.

Врачи Алтайского края предупреждают жителей быть осторожными на природе, так как в районе очень участились случаи укуса ядовитых змей.