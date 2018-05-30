Уроженка Смоленска умерла в Москве после пластических операций на ягодицах

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51-летняя женщина, родившаяся в Смоленске и в последствии переехавшая в США, прибыла в Москву ради серии пластических операций на ягодицах. Однако 27 мая женщина умерла, так и не выйдя из комы.

Несколько лет назад Галина познакомилась с мужчиной, проживающим в США. Между парой возникла симпатия и вскоре они поженились, а она перебралась к мужу в Штаты. На родине осталась дочь Оксана от первого брака. Помимо этого, Галина предпочитала именно российских врачей для выполнения пластических операций на своем теле, которые помогали ей выглядеть молодо и привлекательно для нового супруга.

В конце мая женщина вновь прибыла в Москву для очередного исправления своей внешности. Было решено откачать жировую ткань из брюшной стенки, предплечий и бедер, дабы исправить форму ягодиц клиентки. Однако после проведенных процедур состояние Галины ухудшилось, началось разжижение крови, геморрагический шок, свидетельствующий о внутреннем кровотечении и впоследствии кома. Через несколько дней женщина скончалась, так и не придя в себя.

Сами врачи поражены произошедшим. Пока неясны причины смерти, а для их уточнения проводится экспертиза. Есть гипотезы о том, что погибшая могла принимать некие медикаменты, понижающие свертываемость крови или организм просто не выдержал стольких вмешательств подряд.

Так или иначе руководство больницы уже обязалось связаться с дочерью Галины и оказать ей материальную поддержку.