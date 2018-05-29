В Польше на стройке погиб 23-летний украинский спортсмен-чемпион

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Трагический инцидент произошел, когда молодой человек отправился на зароботки и столкнулся с несчастным случаем. Тело Владислава Минича будут транспортировать родственники примерно за 160 тысяч рублей (70 тысяч гривен).

Сообщается, что 23-летний украинский спортсмен-чемпион погиб на стройке в Польше. Владислав был бронзовым призером финала Кубка мира по мас-рестлингу, а также действующим чемпионом Украины, который проживал в Херсонской области и решил заработать в соседней стране.

По каким причинам и при каких обстоятельствах произошла трагедия - не сообщается, однако оплачивать транспортировку тела погибшего работодатель не стал. Родные Минича собирали средства через знакомых, также при сборе помогла Федерация мас-рестлинга Украины.