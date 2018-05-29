Вандал напал на картину Репина из-за ложных исторических фактов

Сегодня, 15:34

Злоумышленник ворвался в галерею перед закрытием и нанес несколько ударов по картине Репина «Иван Грозный и его сын Иван». Сумма ущерба составила 1,5 миллиона.

На данный момент идет следствие, по результатам которого определят меру наказания. Нападавший заявил, что исторические факты, которые предоставляет галерея ложные, и на самом деле Иван Грозный был из лика святых, поэтому, он не мог убить собственного сына. Игорь Подпорин приехал из Воронежа. Союз музеев обсудит произошедшее и решит, как обезопасить картины и другие шедевры искусства от подобных случаев. Специалисты сравнили покушение на картину Ильи Репина со статуей Будды. «Путь от изуродования картины до уничтожения памятников Пальмиры очень маленький», - заявили члены организации. Сотрудники союза Музеев оправдывают происшествие нетерпимостью в современном обществе.

На данный момент картину пытаются восстановить. Свою помощь предложил Эрмитаж. Картина не была застрахована, поэтому, сумма ущерба может возрасти вдвое. Директор галереи Татьяна Городкова рассказала, что на больших полотнах они не ставят защитное стекло, так как это пока что невозможно. Подчеркивается, что сотрудники полиции, дежурившие в галерее, остановили вандала. Если бы патруль не дежурил на месте происшествия, то ситуация могла бы быть хуже.