В Тамбове сгорела фирма ритуальных услуг

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В Тамбовское МЧС поступила информация о возгорании, которое возникло в здании фирмы, оказывающей ритуальные услуги. Огонь распространился быстро и нанес значительный ущерб ее владельцам, уничтожив товар и помещение.

Вчера, 28 мая около 17:50 на пульт пожарной части города Тамбова поступила информация о возгорании, которое возникло в бюро ритуальных услуг по улице Защитной. За короткий срок спасатели прибыли на место инцидента.

Огонь распространялся достаточно быстро и 120 квадратных метров помещения мгновенно охватил огонь. Спасатели три часа боролись с возгоранием. После ликвидации установлено, что стихия уничтожила весь товар и помещение выгорело полностью. Сообщается, что в тушении пожара участвовали девять человек и три единицы техники.

На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства дела и причины возгорания. По предварительной версии, в помещении могло произойти короткое замыкание электрической проводки или несоблюдения правил пожарной безопасностями владельцами организации. Очевидцы же уверяют, что пожар возник в результате невинной детской шалости. Оказывается, дети палили тополиный пух прямо возле здания бюро ритуальных услуг. Известно, что пострадавших в результате пожара нет.